Philippines : Au moins 28 morts après un incendie sur un ferry

Crédit photo © Reuters

MANILLE (Reuters) - Au moins 28 personnes, dont un bébé de six mois, sont mortes après qu'un incendie s'est déclaré mercredi soir sur un ferry qui naviguait au large de l'île de Basilan, au sud de l'archipel des Philippines, ont annoncé jeudi les garde-côtes. D'après les autorités, l'incendie s'est déclaré mercredi soir vers 23 heures heure locale (15h00 GMT) alors que la plupart des passagers du ferry dormaient. Les causes de l'incendie ne sont pas connues pour le moment. "Au départ, nous avons récupéré les corps de 10 personnes mortes noyées. Puis nous avons retrouvé les corps de 18 autres personnes à bord du bateau. Ils étaient complètement calcinés", a indiqué à Reuters le chef des garde-côtes de la région de Mindanao dans le sud de l'archipel des Philippines. Les garde-côtes ont précisé que 230 personnes, dont 35 membres de l'équipage, ont été secourues. Les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie tôt dans la matinée de jeudi. (Reportage Neil Jerome Morales; version française Camille Raynaud et Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)