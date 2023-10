Philippines : Alerte à la bombe dans des aéroports, "probablement un canular" selon la police

MANILLE (Reuters) - Les Philippines ont renforcé la sécurité dans 42 aéroports à travers l'archipel à la suite d'alertes à la bombe qui étaient "très probablement un canular", a déclaré vendredi le chef de la sécurité aérienne. "Le service aéroportuaire est continu, il est normal", a ajouté Jack Wanky. L'Autorité de l'aviation civile (CAAP) a annoncé plus tôt vendredi que les 42 aéroports commerciaux du pays étaient en état d'alerte renforcée en raison de menaces d'attentats à la bombe. Le Service du trafic aérien a reçu un avertissement selon lequel des bombes seraient sur le point d'être déclenchées dans des avions en provenance de Manille et à destination de Puerto Princesa, Mactan-Cebu, Bicol et des aéroports internationaux de Davao, a ajouté l'Autorité. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en œuvre dans tous les aéroports le temps de vérifier l'information. (Reportage Karen Lema ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)