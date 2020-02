Philippe ouvre la porte au "49.3" sur la réforme des retraites

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre, Edouard Philippe, a ouvert mardi la porte à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution permettant une adoption sans débat de la réforme des retraites dont l'examen laborieux est en cours à l'Assemblée nationale.

Lors des questions d'actualité au Palais-Bourbon, le chef du gouvernement a évoqué cette possibilité, "le cas échéant", afin de respecter le calendrier prévu, ce qui constituerait une première dans cette législature.

"Lorsqu'il faut prendre ses responsabilités, je le fais sans hésiter et j'utilise toute la Constitution, rien que la Constitution, mais bien toute la Constitution. Il appartient à l'Assemblée nationale elle-même de faire vivre ce débat", a-t-il déclaré.

"Si ce débat vit et qu'il permet d'avancer dans de bonnes conditions, tant mieux, c'est ce que je souhaite. Mais à partir d'un certain moment, il faut être clair : nous nous sommes engagés sur ce système universel de retraites par répartition et par points et l'engagement du gouvernement, le fait majoritaire, ça existe", a ajouté Edouard Philippe.

Le recours à cette option est envisagé depuis plusieurs jours au regard de l'enlisement des débats sur le projet de loi ordinaire dont le 1er article, sur un total de 65, a été adopté lundi après plus d'une semaine de discussions hachées, week-end compris.

Près de 41.000 amendements ont été déposés sur ce texte, dont plus de la moitié émanent de La France insoumise qui réclame le retrait du texte contesté dans la rue depuis deux mois et demi.

Le gouvernement, qui défend un système "plus juste" et "plus lisible", a toujours plaidé pour un vote des textes en première lecture avant les élections municipales des 15 et 22 mars en vue d'une adoption définitive "avant l'été".

(Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)