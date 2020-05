Philippe confirme le début de la levée du confinement lundi

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé jeudi le début lundi prochain de la levée du confinement en vigueur en France depuis sept semaines pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, un processsus "progressif" sur "plusieurs semaines au minimum."

La levée progressive du confinement "peut être engagée ce lundi 11 mai", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Matignon. "Nous allons débuter lundi prochain un processus très progressif au minimum sur plusieurs semaines qui va permettre au pays de sortir doucement mais sûrement du confinement que nous connaissons en France depuis le 17 mars."

"Nous cherchons en permanence le bon équilibre entre l'indispensable reprise de la vie familiale, économique culturelle et sociale et l'indispensable respect de toutes les précautions qui empêchent l'épidémie de repartir et qui donc protègent les Francais", a-t-il ajouté.

(Marine Pennetier et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)