Philip Morris: L'incertitude sur le tabac chauffé éclipse les résultats du troisième trimestre

(Reuters) - Philip Morris International (PMI) a dit jeudi prévoir des volumes d'expédition de ses produits de tabac chauffé inférieurs aux attentes pour l'ensemble de l'année, éclipsant une hausse de sa prévision de bénéfice annuel et des résultats plus élevés que prévu au troisième trimestre. A Wall Street, l'action Philip Morris cédait 1,51% à 91,80 à 13h52 GMT. Les cigarettes traditionnelles représentent toujours la majeure partie des ventes du premier cigarettier mondial, qui cherche cependant à contrer les réglementations plus strictes et la baisse de la demande sur certains marchés en se tournant vers des alternatives au tabagisme. Le dispositif de tabac chauffé IQOS de PMI, leader sur le marché, est depuis longtemps au cœur de ce plan, et a consommé la majeure partie des plus de 10 milliards de dollars que PMI dit avoir investis dans sa transition vers l'abandon des cigarettes depuis 2008. Les volumes d'expédition de tabac chauffé seront inférieurs aux prévisions pour l'ensemble de l'année, a déclaré PMI, citant un retard dans le lancement du marché à Taïwan, une croissance limitée en Russie et en Ukraine et "l'incertitude liée aux niveaux de stocks" en Europe, compte tenu des nouvelles réglementations sur les arômes de tabac chauffé. Cela contraste avec le commentaire optimiste sur le tabac chauffé que la société a fait lors d'une journée d'investisseurs en septembre, et a détourné l'attention de la progression du bénéfice, a déclaré Gaurav Jain, directeur de la recherche sur les actions chez Barclays. Philip Morris a fait état d'un bénéfice ajusté de 1,67 dollar par action pour le troisième trimestre. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,61 dollar par action, selon les données du LSEG. Le groupe a par ailleurs relevé ses prévisions de bénéfice annuel avec des résultats au troisième trimestre supérieurs aux attentes, porté par la hausse des prix des cigarettes, la demande de produits de tabac chauffé et la croissance rapide de ses sachets de nicotine Zyn. (Reportage Juveria Tabassum et Emma Rumney ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)