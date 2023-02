Philip Lane (BCE) prévoit un faible impact de la réduction du portefeuille d'actifs

FRANCFORT, 16 février (Reuters) - L'économiste en chef de la Banque centrale européenne (BCE), Philip Lane, a déclaré jeudi que la diminution du portefeuille d'obligations de l'institution monétaire pourrait n'avoir qu'un impact modéré sur l'inflation et la croissance. "Nos modèles suggèrent que la réduction de notre portefeuille par une réduction cumulative normalisée de 500 milliards d'euros sur 12 trimestres contribue à réduire l'inflation de 0,15 point de pourcentage et la production de 0,2 point", a déclaré Philip Lane. La BCE prévoir de réduire son massif portefeuille d'obligations de 15 milliards d'euros par mois en moyenne de mars à fin juin. Ce rythme, qui sera ajusté au fil du temps, devrait être accéléré à partir du troisième trimestre, estiment certains responsables de la BCE. Dans son discours au National Institute of Economic and Social Research (NIESR), Philip Lane a déclaré que le resserrement de la politique monétaire de la BCE a déjà permis de freiner la hausse des prix mais qu'une grande partie de son effet était encore à venir. "Selon les estimations, l'inflation devrait refluer d'environ 1,2 point de pourcentage en 2023 et de 1,8 point de pourcentage en 2024 à la suite du resserrement, tandis que l'impact négatif sur la croissance du PIB réel est estimé à environ 1,5 point de pourcentage en moyenne sur les trois années", a ajouté l'économiste. (Marc Jone à Londres, rédigé par Francesco Canepa à Francfort, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)