Pharrell Williams directeur artistique des collections masculines de Louis Vuitton

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'artiste américain Pharrell Williams, 49 ans, a été nommé avec effet immédiat directeur artistique des collections masculines chez Louis Vuitton, a annoncé mardi le géant français du luxe dans un communiqué. Ce poste était vacant depuis le décès en novembre 2021 du styliste Virgil Abloh, nommé en 2018. Pharrell Williams dévoilera sa première collection en juin prochain lors de la Fashion Week à Paris, a indiqué LVMH, qualifiant de "visionnaire" le producteur, compositeur et chanteur multi-récompensé aux Grammy Awards. "La manière dont il rompt les barrières entre les différents mondes qu'il explore est alignée sur le statut de Louis Vuitton comme maison culturelle, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entreprenariat", est-il écrit dans le communiqué de LVMH. Citant les collaborations entre Pharrell Williams et Louis Vuitton en 2004 et 2008, le PDG du groupe, Pietro Beccari, a déclaré que la "vision créative" de l'artiste américain, "au-delà de la mode, va sans conteste mener Louis Vuitton vers un chapitre nouveau et très excitant". Icône populaire ayant contribué à l'émergence du "streetwear", Pharrell Williams a cofondé en 2003 la marque Billionaire Boys Club avec le créateur japonais Nigo. Il a aussi effectué par le passé des collaborations avec Adidas, Moncler et Chanel. (Rédigé par Nicolas Delame et Jean Terzian)