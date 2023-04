P&G relève sa prévision annuelle de ventes grâce à la hausse des prix

(Reuters) - Le géant américain des produits de grande consommation Procter & Gamble Co (P&G) a relevé vendredi sa prévision de ventes annuelles et a dépassé les estimations pour ses résultats trimestriels, la hausse de ses prix ayant stimulé les marges et compensé l'impact des achats par les clients de produits moins chers. Le groupe a aussi relevé la limite supérieure de son objectif de rachat d'actions pour l'année 2023 qui se situera entre 7,4 milliards et 8 milliards de dollars (6,74-7,29 milliards d'euros) d'actions ordinaires. Le titre Procteur & Gamble progressait de 1% dans les échanges en avant-Bourse. Les produits fabriqués par des entreprises telles que P&G et Unilever sont généralement parmi les derniers à connaître un ralentissement de la demande, comparé aux produits non-essentiels tels que les appareils électroménagers et les meubles. P&G, qui fabrique notamment les shampooings Pantene, a fait état d'une baisse de 3% des volumes globaux au troisième trimestre, les prix moyens de ses catégories de produits ayant augmenté de 10%. La marge brute de P&G sur la période a augmenté de 150 points de base comparé à l'année dernière, avec une hausse de 470 points de base grâce à l'augmentation des prix qui a été partiellement compensée par la hausse du coûts des intrants et des matières premières. P&G s'attend désormais à un impact annuel d'environ 3,5 milliards de dollars lié à l'augmentation des coûts des matières premières et du fret, ainsi qu'à des taux de change négatifs, contre une estimation précédente de 3,7 milliards de dollars. P&G a déclaré s'attendre à une croissance organique des ventes d'environ 6% pour l'exercice, alors que le groupe prévoyait précédemment une augmentation de 4% à 5%. La société, qui possède notamment les lessives Ariel et les shampooings Head & Shoulders, a maintenu sa prévision d'un bénéfice annuel stable ou en hausse jusqu'à 4%. Sur une base ajustée, le bénéfice par action du troisième trimestre ressort à 1,37 dollar par action, au-dessus de l'estimation de 1,32 dollar par action. (Reportage Ananya Mariam Rajesh à Bangalore ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)