Pfizer va racheter la biotech Seagen pour 43 milliards de dollars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Pfizer a annoncé lundi un accord en vue du rachat pour environ 43 milliards de dollars (40,29 milliards d'euros) de la société de biotechnologie Seagen, sa plus importante acquisition depuis celle de Wyeth en 2009 pour 67 milliards de dollars. L'opération doit permettre à Pfizer d'étoffer son portefeuille de traitements anticancéreux alors qu'il se prépare à une chute des ventes de ses produits contre le coronavirus et à la perte d'exclusivité sur certains de ses médicaments vedette. Avec cet accord, le groupe aura accès à quatre traitements anticancéreux approuvés dont les ventes combinées se sont élevées à près de deux milliards de dollars en 2022. Les analystes s'attendent à ce que ces ventes doublent d'ici 2025, selon les données de Refinitiv. Pfizer a offert 229 dollars en espèces par action Seagen, soit une prime de 32,7% par rapport au cours de clôture de vendredi. Le titre Seagen s'envolait de 23% dans les transactions électroniques avant l'ouverture. (Reportage Manas Mishra à Bengalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)