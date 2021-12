Pfizer va acquérir Arena Pharmaceuticals pour 6,7 Mds$

13 décembre (Reuters) - Pfizer va acquérir Arena Pharmaceuticals dans le cadre d'une transaction en numéraire de 6,7 milliards de dollars (5,94 milliards d'euros) afin d'élargir son offre de traitements contre le cancer et les maladies inflammatoires, ont annoncé lundi les deux groupes.

Pfizer, qui prévoit de financer cette acquisition sur fonds propres, propose de racheter toutes les actions en circulations d'Arena au prix de 100 dollars par action, ce qui représente une prime de 100,2% par rapport au dernier cours de clôture d'Arena.

Arena développe plusieurs traitements en gastro-entérologie, en dermatologie et en cardiologie. Son candidat pour le traitement de colite ulcéreuse, l'etrasimod, fait l'objet d'une étude en stade avancé.

Les conseillers financiers de Pfizer pour la transaction sont BofA Securities et Centerview Partners, tandis que Guggenheim Securities et Evercore Group ont conseillé Arena. (Reportage Mrinalika Roy et Leroy Leo; version française Elena Vardon, édité par Jean-Michel Bélot)