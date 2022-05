Pfizer s'offre Biohaven pour $11,6 milliards, sa plus importante acquisition depuis 2016

par Manas Mishra

(Reuters) - Pfizer va racheter le laboratoire Biohaven, spécialisé dans le traitement de la migraine, pour 11,6 milliards de dollars (11 milliards d'euros), a annoncé mardi le géant pharmaceutique américain, ce qui constituera sa plus importante acquisition depuis 2016.

Disposant d'environ 32 milliards de dollars de liquidités grâce à la vente de son vaccin et antiviral contre le COVID-19, Pfizer cherche à mettre la main sur des traitements élaborés par la concurrence alors que les brevets de ses médicaments vedettes, comme l'anticoagulant Eliquis, arrivent à expiration.

Pfizer s'attend également à ce que les ventes de vaccins anti-COVID-19 fléchissent après le record atteint l'année dernière.

"Les investisseurs vont apprécier cette transaction. Compte tenu de la solidité du bilan de Pfizer, il s'agit encore d'une petite acquisition et nous nous attendons à d'autres opérations de ce genre", a déclaré Mohit Bansal, analyste chez Wells Fargo.

Le rachat de Biohaven représente la plus importante acquisition réalisée par Pfizer depuis celle en 2016 sur Medivation, spécialiste des traitements oncologiques, pour 14 milliards de dollars.

Pfizer, qui avait pris en novembre une participation de 2,6% au capital de Biohaven, va acquérir le reste des actions qu'elle ne possède pas encore pour 148,50 dollars par action en numéraire, soit une prime de 78,6% par rapport au cours de clôture de lundi.

A Wall Street, le titre Biohaven s'envolait de 70,75% vers 14h25 GMT tandis que Pfizer prenait 1,36%.

Via cette opération, Pfizer entre sur le marché très concurrentiel des traitements de la migraine. Le rimegepant de Biohaven, vendu sous le nom de Nurtec ODT aux Etats-Unis, est approuvé à la fois comme traitement et comme moyen de prévention des migraines et devrait générer un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars d'ici 2030. Il a réalisé 462,5 millions de dollars de vente l'an dernier. Une fois l'opération finalisée, les actionnaires de Biohaven obtiendront 0,5 action d'une nouvelle société cotée en Bourse qui conservera en portefeuille les traitements de Biohaven qui ne ciblent par la migraine.

(Reportage Manas Mishra à Bangalore; version française Laetitia Volga, édité par)