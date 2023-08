Pfizer rate les attentes au T2

(Reuters) - Pfizer Inc a fait état mardi d'un recul de 54%, plus fort que prévu, de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, le groupe pharmaceutique faisant face à la baisse de la demande pour ses produits liés au COVID-19. Le groupe a dit s'attendre à ce que 2023 soit un point bas pour les ventes de ces produits, après une forte demande au plus fort de la pandémie, avant un retour potentiel à la croissance en 2024. Au deuxième trimestre, les ventes du vaccin Comirnaty contre le COVID-19 ont chuté de 83% et celles du traitement antiviral Paxlovid de 98%. Pfizer se prépare aussi à un baisse de ses revenus dans les prochaines années liées à la concurrence des médicaments génériques sur ses produits les plus vendus. Au total, le chiffre d'affaire du deuxième trimestre s'est élevé à 12,73 milliards de dollars, soit en deçà de la prévision moyenne des analystes à 13,27 milliards de dollars. (Reportage Bhanvi Satija à Bengaluru ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)