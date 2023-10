Pfizer obtient le feu vert de l'UE pour le rachat de Seagen pour 43 Mds$

par Foo Yun Chee BRUXELLES (Reuters) - La société pharmaceutique américaine Pfizer a obtenu jeudi l'autorisation inconditionnelle de l'Union européenne (UE) pour son projet d'acquisition de la biotech Seagen pour un montant de 43 milliards de dollars (40,69 milliards d'euros). Pfizer a annoncé l'opération en mars, son achat le plus important dans une série d'acquisitions récentes grâce à une manne financière provenant de son vaccin et de son traitement contre le COVID-19. La Commission européenne a déclaré que l'opération ne réduirait pas sensiblement la concurrence parmi les 27 pays membres et n'aurait pas d'incidence négative sur les prix. "La fusion proposée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence", a déclaré l'autorité européenne dans un communiqué. Seagen, dont le siège est à Washington, est un pionnier des conjugués anticorps-médicaments, qui fonctionnent comme des "missiles guidés" conçus pour détruire le cancer tout en épargnant les cellules saines. (Reportage Foo Yun Chee, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)