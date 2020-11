Pfizer et Moderna pourraient être fixés dans les semaines à venir

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les vaccins developpés par Pfizer et Moderna, qui revendiquent une efficacité supérieure à 90%, pourraient recevoir les autorisations réglementaires dans les semaines à venir si bien que les premières inoculations pourraient se produire avant la fin de l'année, a déclaré mercredi Alex Azaz, le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux.

Plusieurs responsables américains de la santé publique ont fait avoir que les Etats et les autres collectivités locales seraient en mesure d'entamer les campagnes de vaccination dans les 24 heures qui suivront les autorisations de mise sur le marché.

"Nous avons à présent deux vaccins sûrs et très efficaces qui pourraient être autorisés par la Food and Drug administration et prêts à être distribués en quelques semaines", a dit Alex Azar lors d'un point presse.

"Si tout se passe bien, je pense que nous pourrons avoir les autorisations dans la deuxième moitié de décembre et commencer les livraisons avant Noël, mais cela ne se produira que si tout va vraiment bien", a-t-il ajouté.

Quelque 40 millions de doses des deux vaccins, qui nécessitent chacun deux injections avec un intervalle de quatre semaines, ont dit les autorités américaines. Les deux groupes seront en mesure d'en produire plus de 40 millions par mois pour la population américaine, ont-ils ajouté.

(Manojna Maddipatla et Carl O'Donnell; version française Nicolas Delame)