Pfizer dépasse les attentes de bénéfice trimestriel

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Pfizer a battu mardi les estimations des analystes pour le bénéfice du premier trimestre grâce à une forte demande pour ses médicaments nouvellement acquis et à une demande stable pour ses produits contre le coronavirus. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que 2023 soit une "année de transition" pour ses produits contre le COVID-19, avant un retour potentiel à la croissance en 2024. Les ventes de son vaccin COVID-19 Comirnaty se sont élevées à 3,06 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations à 2,37 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Les ventes du traitement antiviral Paxlovid se sont élevées à 4,07 milliards de dollars, dépassant également les estimations à 3,13 milliards de dollars. La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes des produits anti-COVID-19 soient nettement moins importantes au deuxième trimestre qu'au premier. En excluant les produits contre le COVID-19, Pfizer a déclaré que le chiffre d'affaires du premier trimestre était principalement dû aux produits récemment acquis, notamment le médicament contre la migraine Nurtec ODT et le traitement de la drépanocytose Oxbryta. Hors éléments exceptionnels, le fabricant américain de médicaments a gagné 1,23 dollars par action pour les trois mois se terminant le 31 mars, contre des estimations à 98 cents, selon les données Refinitiv. Pfizer a réaffirmé sa prévision de bénéfice annuel de 3,25 à 3,45 dollars par action et celle d'un chiffre d'affaires annuel pour les produits COVID, soit environ 21,5 milliards de dollars pour le vaccin et la pilule. L'action Pfizer prenait environ 1% dans les échanges avant-Bourse, à 39,50 dollars (Reportage Bhanvi Satija et Raghav Mahobe à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)