Pfizer-BioNTech disent que leur vaccin peut se conserver à des températures moins froides

Crédit photo © Reuters

FRANCFORT (Reuters) - Pfizer et BioNTech disposent de nouvelles données montrant que leur vaccin contre le COVID-19 peut être conservé à des températures moins froides, ce qui pourrait faciliter sa distribution et son stockage dans de simples congélateurs de pharmacie, ont-ils déclaré vendredi.

Les deux laboratoires ont présenté ces données à l'autorité fédérale de santé (FDA) aux Etats-Unis et lui ont demandé d'assouplir ses exigences pour la conservation de leur vaccin. Ces nouvelles données vont aussi être transmises à d'autres autorités réglementaires dans le monde dans les prochaines semaines.

Une porte-parole de BioNTech a refusé de fournir des précisions sur le calendrier de présentation de ces données et sur les autorités auxquelles elles seront soumises en dehors des Etats-Unis.

Actuellement, le vaccin de Pfizer et BioNTech doit être conservé entre -80o et -60o Celsius, ce qui nécessite des super-congélateurs aussi bien pour son transport que pour son stockage.

D'après les deux laboratoires, les données transmises à la FDA indiquent que les doses peuvent être conservées jusqu'à deux semaines à une température comprise entre -25o et -15o Celsius.

"Les données qui ont été soumises pourraient faciliter la manipulation de notre vaccin dans les pharmacies et fournir davantage de souplesse aux centres de vaccination", a dit Ugur Sahin, le directeur général de BioNTech.

L'entreprise allemande de biotechnologie a précisé avoir initialement conseillé une conservation à -70o Celsius par souci de précaution après avoir commencé relativement tard ses tests sur la stabilité et la résistance du vaccin.

Ce vaccin Pfizer-BioNTech est aussi autorisé dans l'Union européenne, entre autres.

Celui de Moderna, qui repose sur la même technique de l'ARN messager et est également autorisé aux Etats-Unis et dans l'UE, peut pour sa part déjà être conservé entre -25o et -15o Celsius.

(Manojna Maddipatla et Ankur Banerjee à Bangalore, Ludwig Burger à Francfort, John Miller à Zurich, Matthias Inverardi à Düsseldorf; Version française Bertrand Boucey)