Pfizer anticipe des résultats annuels inférieurs aux attentes

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Pfizer a annoncé mercredi prévoir un bénéfice et un chiffre d'affaires pour 2024 inférieurs aux attentes de Wall Street, faisant chuter de 6% le cours de son action dans les échanges avant-Bourse, alors même que l'entreprise a relevé son objectif de réduction des coûts de 500 millions de dollars. L'entreprise pharmaceutique américaine s'attend à atteindre un bénéfice ajusté compris entre 2,05 dollars à 2,25 dollars (1,90 et 2,09 euros) par action, contre une estimation de 3,16 dollars, selon des données LSEG. Le chiffre d'affaires devrait se situer entre 58,5 milliards et 61,5 milliards de dollars, contre une prévision de 63,17 milliards de dollars, contribution de Seagan incluse. Les ventes du Paxlovid, un traitement oral contre le Covid-19, et de son vaccin contre le virus développé avec son partenaire allemand BioNTech ont stimulé les bénéfices de Pfizer ces deux dernières années. Cependant, une baisse dans les campagnes de vaccinations et de la demande a poussé l'entreprise à annoncer la suppression de 500 emplois au Royaume-Uni et un objectif d'économies de 3,5 milliards de dollars. (Reportage Leroy Leo; version française par Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)