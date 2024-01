Pfizer affiche un bénéfice surprise au 4e trimestre

(Reuters) - Pfizer a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel inattendu, porté par ses mesures de réduction de coûts et les moindres retours de traitements Paxlovid contre le COVID-19 par le gouvernement américain. L'entreprise pharmaceutique américaine a fait état d'une reprise de revenus de 3,5 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) liée à Paxlovid au cours de la période, avec le retour d'environ 6,5 millions de traitements. Pfizer avait anticipé précédemment une charge hors trésorerie de 4,2 milliards de dollars, basée sur le retour d'environ 7,9 millions de traitements à la fin de 2023. Pfizer a enregistré au quatrième trimestre un bénéfice ajusté de 0,10 dollar par action alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 0,22 dollar par action, selon les données du LSEG. Le groupe américain a bénéficié d'un bond de ses ventes avec la pandémie de COVID-19 mais depuis cet effet s'est estompé, et les investisseurs ont ensuite sanctionné l'échec du médicament expérimental de Pfizer contre l'obésité. En 2023, les revenus des produits liés au COVID-19, le traitement antiviral Paxlovid et le vaccin Comirnaty, se sont élevés à 12,5 milliards de dollars, en ligne avec les objectifs de l'entreprise. Toutefois, les ventes de ces produits ont chuté de 78% par rapport au sommet de 57 milliards de dollars atteint en 2022. Face à la pression sur ses ventes, Pfizer vise un retour à la rentabilité grâce à un programme de réduction des coûts de quatre milliards de dollars et un plan de restructuration interne. Le groupe prévoit également d'augmenter ses revenus grâce à ses traitements anticancéreux, notamment via l'acquisition de Seagen pour 43 milliards de dollars, et à son nouveau vaccin contre le virus respiratoire syncytial. A la Bourse de New York, le titre Pfizer prenait 1,2% dans les transactions en avant-Bourse. (Reportage Bhanvi Satija et Sriparna Roy à Bangalore et Michael Erman à New York; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)