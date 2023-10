Pfizer accuse une perte au T3, lourde charge sur les produits COVID

(Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi sa première perte trimestrielle depuis 2019, en raison d'une charge de 5,6 milliards de dollars (environ 5,3 milliards d'euros) liées à ses produits COVID-19, comme le traitement antiviral Paxlovid et le vaccin Comirnaty. Les ventes de Paxlovid ont chuté de 97% au cours du trimestre, pour atteindre 202 millions de dollars, tandis que le chiffre d'affaires des vaccins s'est élevé à 1,31 milliard de dollars, contre 4,4 milliards de dollars l'année dernière. Les ventes de la pilule anti-COVID et du vaccin fabriqué en partenariat avec l'allemand BioNTech avaient permis à Pfizer d'afficher des résultats record au cours des deux dernières années. Au début du mois, Pfizer a réduit de 9 milliards de dollars ses prévisions de ventes pour 2023 après avoir accepté de reprendre près de 8 millions de traitements au Paxlovid au gouvernement américain. L'entreprise a également annoncé un programme de réductions des coûts de 3,5 milliards de dollars en raison de la chute de la demande pour ses produits liés à la pandémie. Pfizer a enregistré une perte de 0,42 dollar par action au troisième trimestre, contre un bénéfice de 1,51 dollar par action au cours du même trimestre de l'année précédente. Le chiffre d'affaires est tombé à 13,23 milliards de dollars, contre 22,64 milliards un an plus tôt. (Reportage Bhanvi Satija, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)