Pfizer abandonne le développement d'un traitement de l'obésité

(Reuters) - Pfizer va abandonner le développement d'un traitement de l'obésité avec sa molécule danuglipron administré par voie orale, a déclaré l'entreprise vendredi, en raison d'un taux élevé d'effets secondaires tels que des nausées et des vomissements. Cette décision porte un coup aux ambitions de Pfizer d'intégrer le groupe des géants pharmaceutiques sur le marché lucratif des médicaments amaigrissants. Le titre Pfizer reculait de 2,9% dans les échanges avant-Bourse. Le danuglipron appartient à la même catégorie de traitements du diabète et de l'obésité que le Wegovy et l'Ozempic de Novo Nordisk () et le Mounjaro et le Zepbound d'Eli Lilly (). Pfizer a précisé qu'il se concentrerait plutôt sur une version du danuglipron à libération modifiée et à prise unique quotidienne. Des données sur la réaction du corps humain à cette version sont attendues dans le courant de l'année prochaine. Dans l'étude actuelle sur la version à deux prises par jour, le médicament a atteint l'objectif principal de réduction du poids chez les adultes obèses sans diabète de type 2, affirme Pfizer. La perte de poids moyenne observée dans l'étude, toutes doses confondues, se situait entre 6,9% et 11,7% chez les patients sous traitement à 32 semaines, contre une prise de poids de 1,4% pour le placebo. Une baisse de près de 15% a été observée avec la dose la plus élevée de la pilule expérimentale d'Eli Lilly après 36 semaines de traitement. Des taux élevés d'effets secondaires ont mené à des niveaux d'abandon supérieurs à 50% pour toutes les doses lors de l'essai. L'étude a révélé que jusqu'à 73% des patients ont eu des nausées, 47% des vomissements et 25% des diarrhées. (Reportage Manas Mishra à Bangalore et Michael Erman à New York; version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)