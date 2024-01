Peugeot (Stellantis) va proposer ChatGPT dans ses voitures

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Peugeot, une des 14 marques du groupe Stellantis, a annoncé mardi qu'elle allait proposer le robot conversationnel ChatGPT dans le cockpit de ses voitures et fourgons. "Nous allons introduire ChatGPT dans toutes les voitures, y compris le nouveau e-3008, et aussi les véhicules utilitaires petits et compacts", a déclaré Jérôme Micheron, directeur du produit de la marque Peugeot, au cours d'une téléconférence de presse. L'application pourra se connecter à des commandes du véhicule et répondre à de nombreuses questions d'ordre général ou liées à la navigation, a ajouté la marque durant la présentation. ChatGPT sera lancé mercredi chez Peugeot en version pilote dans cinq pays - France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne - et a pour vocation à devenir un standard dans le courant de l'année, a poursuivi Jérôme Micheron. Peugeot a également annoncé l'introduction d'une nouvelle garantie de huit ans pour son nouveau SUV électrique e-3008, contre deux ans actuellement sur ses voitures, afin de rassurer les clients désireux de passer à l'électrique et les aider à franchir le pas. La garantie de huit ans, déjà en vigueur sur les batteries selon le standard du secteur, est étendue cette fois au moteur électrique, au chargeur, au groupe motopropulseur et aux principaux composants électriques et mécaniques du véhicule. Couverture la plus étendue proposée par une marque européenne sur un de ses modèles, selon Peugeot, elle est accordée à condition que le client réalise tous les deux ans, ou 25.000 km, la révision d'entretien demandée par la marque dans un réseau agréé. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)