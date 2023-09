Peugeot renouvelle son best-seller 3008, moins SUV, mais plus électrique !

Peugeot renouvelle son best-seller 3008, moins SUV, mais plus électrique !













Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Peugeot (groupe Stellantis) a dévoilé son nouveau 3008 devenu un SUV coupé - ou "fastback" - 100% électrique dans l'espoir de prolonger le succès d'un des grands best-sellers de le marque au lion. La voiture sera fabriquée à Sochaux (Doubs), où elle a été présentée mardi pour la première fois en public, et commercialisée à partir de février 2024. Elle aura la délicate mission de succéder à l'actuel 3008, un modèle vendu en sept ans à plus de 1,3 million d'exemplaires dans 130 pays et devenu iconique d'une silhouette très prisée des automobilistes, à la fois agressive et compacte. La ligne coupée du nouveau modèle permet en revanche de gagner un aérodynamisme précieux pour préserver l'autonomie de la batterie. "Le lancement du Next-Level E-3008 est une étape majeure dans la transformation radicale de Peugeot en une marque 100% électrique", a déclaré Linda Jackson, directrice générale de la marque, citée dans un communiqué. La prochaine génération du 3008 inaugure en effet la nouvelle plateforme STLA Medium de Stellantis sur laquelle seront basés les futurs modèles compacts de plusieurs autres des 14 marques du constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA. L'architecture est destinée principalement au 100% électrique, mais elle reste aussi "multi-énergies" car elle permettra de produire encore des véhicules hybrides à moteur essence. Le nouveau 3008 proposera ainsi trois versions électriques permettant une autonomie pouvant aller jusqu'à 700 km avec une batterie de 98 kWh, ainsi que deux motorisations hybrides selon les marchés, et un autre bloc moteur pour l'international, contre un modèle essence, un diesel et trois hybrides pour la génération actuelle. En attendant que la gigafactory nordiste d'ACC - détenue par Stellantis, TotalEnergies et Mercedes - soit pleinement opérationnelle, la batterie du 3008 sera fournie pendant une période transitoire par FinDreams, filiale du chinois BYD, a précisé à Reuters une porte-parole de Peugeot. Dans le cadre de son plan stratégique "Dare forward 2030", Stellantis compte porter à 100% la part de l'électrique dans ses ventes de voitures neuves en Europe d'ici la fin de la décennie. La marque Peugeot ambitionne pour sa part de devenir leader en volume du VE en Europe dès l'horizon 2025. Fidèle à la politique de réduction des coûts initiée depuis bientôt dix ans par le directeur général Carlos Tavares, Peugeot va simplifier à nouveau son offre sur le 3008 puisque seules deux finitions seront proposées, contre trois sur le modèle actuel, les deux conservées étant les plus haut-de-gamme. (Reportage Gilles Guillaume, avec Nick Carey, édité par Tangi Salaün)