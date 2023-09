Peugeot Invest : résultat net consolidé en hausse au S1

Peugeot Invest : résultat net consolidé en hausse au S1













14 septembre (Reuters) - Peugeot Invest SA: * RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023 : HAUSSE DE L'ANR DE 12,4% * UN RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ, PART DU GROUPE, DE 252 MEUR AU S1, EN CROISSANCE PAR RAPPORT AU 1ER SEMESTRE 2022 * UNE ROTATION DES ACTIFS QUI SE POURSUIT AVEC 262 MEUR DE CESSIONS ET 199 MEUR INVESTIS AU S1 AVANT LA PRISE DE PARTICIPATION DANS ROTHSCHILD & CO * AUGMENTATION DES DIVIDENDES REÇUS PAR PEUGEOT INVEST ET SES FILIALES AU S1 CONTRÔLÉES QUI RESSORTENT À 320,4 MEUR CONTRE 261,7 MEUR AU PREMIER SEMESTRE 2022 Texte original : https://tinyurl.com/2h44hbkw Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)