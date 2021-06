Peu de mouvement en vue sur des actions en manque de catalyseur

Crédit photo © Reuters

par Patrick Vignal

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand mouvement mardi à l'ouverture en l'absence d'un catalyseur indiquant aux investisseurs la direction à prendre.

L'approche des décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux pour jeudi, devrait limiter la prise de risque.

D'après les contrats à terme, le CAC 40 parisien prendrait autour de 0,1% en début de séance, le Dax à Francfort reculerait de 0,1% et le FTSE à Londres ouvrirait pour sa part sans changement.

La séance de lundi a permis au CAC 40 de signer un plus haut de clôture de plus de 20 ans à 6.543,56 points et à l'indice large européen Stoxx 600 d'inscrire en séance un pic historique à 454,31.

L'indice MSCI des actions mondiales a pris pour sa part 0,1% pour inscrire son sixième record de clôture en sept séances.

L'indice ZEW du moral des investisseurs allemands et un nouveau chiffre de l'évolution du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au premier trimestre figurent à l'agenda de la matinée en Europe.

A WALL STREET

La Bourse de New York a démarré lundi la semaine sur une note mitigée avec des prises d'initiatives limitées par le projet de taux minimal d'impôt mondial sur les sociétés et la persistance des craintes d'une accélération de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 0,36%, ou 126,15 points, à 34.630,24 points, le S&P-500, plus large, a perdu 3,37 points, soit 0,08%, à 4.226,52 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 67,23 points (+0,49%) à 13.881,72 points.

Aux valeurs, la vedette du jour a été Biogen, qui s'est envolé de plus de 38% après le feu vert donné par le régulateur américain à l'utilisation d'un de ses médicaments dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a perdu 0,19% et l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai perd 0,9% à l'approche de la clôture, plombé par la chute des producteurs de spiritueux, aux valorisations particulièrement tendues.

TAUX/CHANGES

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans perd plus d'un point de base pour repasser en dessous de 1,56%.

Le Bund allemand de même échéance, taux de référence pour la zone euro, recule dans les mêmes proportions dans les premiers échangs en Europe, autour de -0,205%.

Du côté des devises, le dollar progresse légèrement face à un panier de devises de référence et l'euro cède quelques fractions, autour de 1,218 dollar.

PÉTROLE

Les deux contrats de référence sur le brut perdent autour de 0,7% sur des prises de bénéfice après avoir atteint lundi des pics de plus de deux ans, portés par les espoirs pour la demande et des mesures d'encadrement de la production par l'Opep et ses alliés.

Le baril de Brent se traite à 70,98 dollars après avoir encore dépassé lundi 72 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 68,77 dollars.

(Édité par Blandine Hénault)