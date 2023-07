Peu de changements attendus à Wall Street à la veille de l'inflation US

par Laetitia Volga PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir proche de l'équilibre mardi tandis que les Bourses européennes sont en ordre dispersé à la mi-séance d'une journée dominée par un coup de pouce venu de Chine, en attendant de nouvelles indications sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture stable (+0,04%) pour le Dow Jones, en progression de 0,15% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,18% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 gagne 0,96% à 7.212,42 vers 11h20 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,46% et alors que le FTSE londonien abandonne 0,17%, la vigueur de la livre sterling pénalisant les valeurs tournées vers l'exportation. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,42%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,63% et le Stoxx 600 de 0,53%. En Asie, la Bourse de Hong Kong a pris près de 1% grâce notamment à la prolongation par Pékin de son soutien au secteur immobilier jusqu'à fin 2024, ce qui alimente l'espoir d'un nouveau cycle d'assouplissement. Cette annonce profite aux sociétés européennes exposées au marché chinois, en premier lieu celles de l'industrie du luxe. Le sentiment de marché profite aussi des commentaires de plusieurs responsables de la Réserve fédérale - dont Mary Daly et Michael Barr - qui ont signalé lundi que la fin de la remontée des taux de la banque centrale américaine approchait. Un relèvement d'un quart de point de l'objectif des "fed funds" le 26 juillet est largement anticipé mais le flou demeure sur ce qu'il sera décidé en septembre. La publication mercredi des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pourrait permettre d'y voir plus clair sur l'impact du resserrement monétaire opéré par la Fed jusqu'à présent. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 3,1% en juin, après +4% en mai, et l'inflation sous-jacente de 5%, après +5,3%. VALEURS EN EUROPE Aux valeurs, Kering, LVMH et Hermès gagnent de 1,42% à 2,36% à Paris. Richemont s'octroie 1,84% à Zurich. Daimler Truck est en hausse de 1,47% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice et de revenus à la faveur d'une amélioration sur la chaîne d'approvisionnement. En tête du Stoxx 600, Kingspan bondit de 12,31%, le groupe irlandais de construction ayant dit anticiper un bénéfice record au premier semestre. CHANGES La perspective d'une fin prochaine du cycle actuel de hausses de taux aux Etats-Unis ne fait pas les affaires du dollar, qui cède 0,2% face à un panier de devises internationales. Contre le franc suisse, le billet vert a atteint son plus bas niveau depuis janvier 2021. La livre sterling a inscrit un pic de 15 mois contre le dollar, la croissance des salaires au Royaume-Uni en mai ayant été supérieure aux attentes, ce qui pourrait accroître la pression sur la Banque d'Angleterre pour continuer l'augmentation de son taux directeur. "Les données sur les salaires indiquent qu'il reste du travail à faire pour la BoE et que des pressions inflationnistes sont toujours là", a déclaré Jane Foley, responsable de stratégie chez Rabobank. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne plus de trois points de base à 3,968% et le dix ans allemand cède deux points, autour de 2,616%. PÉTROLE Le Brent monte légèrement à 78,04 dollars le baril et le brut léger américain à 73,38 dollars avec les baisses de production attendues en août en Russie et en Arabie saoudite. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)