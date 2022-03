Pétrole : Washington envisage le plus grand prélèvement jamais effectué sur sa réserve stratégique

WASHINGTON, 31 mars (Reuters) - L'administration Biden envisage de libérer jusqu'à 180 millions de barils de sa réserve stratégique de pétrole (SPR) sur plusieurs mois, ont déclaré quatre sources américaines mercredi, alors que la Maison blanche tente de faire baisser les prix du carburant.

Il s'agirait de la troisième fois que les Etats-Unis puisent dans leurs réserves stratégiques au cours des six derniers mois, et de la plus importante libération de pétrole en près de 50 ans d'histoire du SPR.

Jusqu'à présent, ces recours à la SPR n'ont pas réussi à faire baisser les prix alors que la demande mondiale a presque atteint les niveaux pré-pandémiques et que l'offre s'est resserrée au niveau mondial. Les prix du pétrole ont bondi depuis que la Russie a envahi l'Ukraine fin février et que les Etats-Unis et leurs alliés ont réagi en imposant de lourdes sanctions à la Russie, deuxième exportateur mondial de pétrole brut.

Le prix du Brent a grimpé jusqu'à environ 139 dollars au début du mois, son niveau le plus élevé depuis 2008, et se situait jeudi à près de 110 dollars le baril dans les échanges en Asie.

Le président américain Joe Biden prononcera jeudi un discours sur les mesures prises par son administration, a déclaré la Maison blanche. (Reportage Jarrett Renshaw, Steve Holland, Timothy Gardner et EricBeech; version française Camille Raynaud)