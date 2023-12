Pétrole: Réunion de l'Opep+ pour discuter d'une réduction de la production

Crédit photo © Reuters

LONDRES/MOSCOU/DUBAÏ (Reuters) - Les membres de l'Opep et plusieurs autres pays producteurs de pétrole, regroupés sous l'appellation Opep+, doivent tenir une série de réunions en visioconférence jeudi pour discuter de nouvelles réductions de la production de pétrole pour 2024, ont déclaré trois délégués à Reuters. L'ampleur des éventuelles réductions supplémentaires n'a pas encore été décidée mais deux délégués ont dit qu'elles se situaient entre un et deux millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre 2024. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'Opep+ pompent environ 43 millions de bpj, soit plus de 40% de l'offre mondiale. Des réductions d'environ cinq millions de bpj, représentant environ 5% de la demande mondiale, sont déjà en place. Des sources ont déclaré cette semaine à Reuters que les discussions entre les membres de l'Opep+ en amont de la réunion de jeudi s'étaient avérées difficiles. La réunion, prévue initialement le 26 novembre, a d'ailleurs été reportée, des sources ayant évoqué des désaccords sur les objectifs de production, notamment avec les membres africains de l'organisation comme l'Angola et le Nigeria. L'Arabie saoudite, qui a réduit sa production d'un million de bpj supplémentaires depuis juillet, ne voudra pas assumer seule de nouvelles réductions, estime Helima Croft, analyste chez RBC Capital Markets. "Nous pourrions envisager un scénario dans lequel la Russie et l'Arabie saoudite reporteraient leur réduction jusqu'au premier trimestre 2024 et réuniraient une coalition de producteurs individuels prêts à procéder à des ajustements volontaires", estime-t-elle. La réunion de l'Opep+ coïncide avec l'ouverture du sommet des Nations unies sur le climat (COP28) qui se tient à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pays membre de l'Opep et où l'avenir des énergies fossiles sera au coeur des discussions. (Reportage Alex Lawler, Olesya Astakhova, Maha El Dahan et Ahmad Ghaddar, Blandine Hénault pour la version française,)