Pétrole : Les négociations de l'Opep+ restent difficiles, une reconduction de la politique possible...

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les négociations de l'Opep+ sur la production de pétrole sont difficiles, ce qui pourrait conduire à une simple reconduction de la politique en la matière plutôt qu'à des décisions sur une réduction plus importante de l'offre, ont déclaré mardi quatre sources proches des pays producteurs. L'Opep+, qui rassemble les membres de l'Opep et d'autres pays producteurs comme la Russie, prévoit de se réunir en visioconférence jeudi pour décider des niveaux de production. La réunion, prévue initialement le 26 novembre, a été retardée, des sources ayant évoqué des désaccords sur les objectifs de production, notamment avec les membres africains de l'organisation comme l'Angola et le Nigeria. Selon les sources mardi, un nouveau report de la réunion est possible. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'Opep+ se sont déjà engagés à réduire leur production totale de pétrole d'environ cinq millions de barils par jour, soit environ 5% de la demande mondiale quotidienne, dans le cadre d'une série de mesures qui ont débuté fin 2022. Cela inclut la réduction volontaire supplémentaire de la production de l'Arabie saoudite d'un million de barils par jour, et celle des exportations russes de 300.000 barils par jour, deux mesures qui doivent expirer à la fin de l'année. (Reportage de Maha El Dahan, Ahmad Ghaddar, Alex Lawler, Olesya Astakhova et Lamine Chikhi, Blandine Hénault pour la version française)