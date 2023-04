Pétrole : La Russie va réduire sa production de brut de 500.000 bpj jusqu'à fin 2023

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie va prolonger jusqu'à la fin de l'année son programme de réduction de sa production pétrolière de 500.000 barils par jour (bpj), a déclaré dimanche le vice-premier ministre Alexander Novak. Cette décision a été annoncée quelques minutes après que l'Arabie saoudite, le Koweït, Oman, l'Irak et les Emirats arabes unis ont fait part de leur intention de réduire également leur production jusqu'à la fin de l'année. La Russie fait partie des alliés de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) au sein du groupe appelé Opep+. "En agissant comme un acteur responsable du marché et dans le cadre des mesures de prudence contre une plus grande volatilité du marché, la Fédération de Russie mettra en oeuvre une réduction volontaire de sa production de 500.000 barils par jour jusqu'à la fin de 2023 à partir du niveau de production moyen évalué par les sources pour le mois de février", écrit Alexander Novak dans un communiqué. Le programme de réduction de la production russe a été initialement mis en place le 10 février et avec l'annonce de dimanche il s'agira de sa deuxième prorogation, après celle du 21 mars, qui devait expirer à la fin du mois de juin. (Reportage Olesya Astakhova et Marina Bobrova; version française Claude Chendjou)