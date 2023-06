Pétrole : "La Russie respecte pleinement ses quotas de production" dit Novak

Pétrole : "La Russie respecte pleinement ses quotas de production" dit Novak













MOSCOU, 4 juin (Reuters) - La Russie respecte pleinement ses obligations en matière de réduction de la production de pétrole, a déclaré dimanche le vice-Premier ministre russe Alexandre Novak. Il s'exprimait sur la chaîne de télévision Russie-24, à l'issue d'une réunion de l'Opep et de ses alliés à Vienne. Alexandre Novak a par ailleurs indiqué que les réductions totales de l'Opep s'élevaient à 3,66 millions de barils par jour (bpj) dans le but d'assurer une stabilité du marché pétrolier. (Reportage Vladimir Soldatkin; version française Claude Chendjou)