Pétrole: La Russie prolonge à fin 2024 son programme de baisse de la production

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - La Russie va prolonger jusqu'à fin décembre 2024 son programme de réduction de sa production de pétrole de 500.000 barils par jour (bpj), a déclaré dimanche le vice-Premier ministre Alexandre Novak, à l'issue d'une réunion de l'Opep+. Ces réductions, décidées par mesure de précaution, se feront en coordination avec les pays ayant participé en avril à l'accord de l'Opep et de ses alliés d'une baisse des extractions, a-t-il ajouté. "Cette réduction volontaire se fera sur la base du niveau de production fixé, comme convenu lors de la 35e réunion ministérielle de l'Opep+ le 4 juin 2023", a-t-il déclaré. Selon des sources, l'Arabie saoudite prévoit également de nouvelles réductions de sa production de brut, sur la base du volontariat, dans le cadre d'un accord plus large au sein de l'Opep+. (Reportage Vladimir Soldatkin et Olesya Astakhova; version française Claude Chendjou)