Pétrole : L'Opep+ chiffre à 1,66 million de barils par jour la baisse de production

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Opep+ chiffre à 1,66 million de barils par jour la baisse de production de pétrole liées aux coupes volontaires décidées à partir de mai et jusqu'à la fin de l'année, a annoncé lundi l'organisation dans un communiqué à l'issue d'une réunion ministérielle virtuelle. L'Arabie saoudite, la Russie et les autres producteurs de pétrole réunis au sein de l'Opep+ ont annoncé dimanche de nouvelles baisses de production d'ici la fin de l'année, une décision surprise qui fait bondir lundi les cours du brut. (Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)