Pétrole : L'Opep+ accepte de prolonger les baisses de production au T2

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, réunis au sein de l'Opep+, sont convenus dimanche de prolonger l'accord actuel de réduction de la production de brut jusqu'à la fin du deuxième trimestre afin d'éviter une offre excédentaire. L'Arabie saoudite, meneuse de facto de l'Opep, a déclaré qu'elle prolongerait la réduction de sa production de 1 million de barils par jour (bpj) jusqu'à la fin du mois de juin. Sa production de brut totale s'élèvera donc à environ 9 millions de bpj. La Russie, elle, réduira sa production et ses exportations de pétrole de 471.000 bpj supplémentaires au cours du deuxième trimestre, en coordination avec certains membres de l'Opep+, a déclaré le vice-Premier ministre russe Alexander Novak. En novembre, l'Opep+ a accepté des réductions volontaires totalisant environ 2,2 millions de barils par jour (bpj) pour le premier trimestre, sous l'impulsion de l'Arabie saoudite. A lire aussi... "La Russie a créé la surprise", a commenté Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. "Si les réductions russes sont pleinement mises en oeuvre, des barils supplémentaires seront retirés du marché. Il s'agit donc d'une surprise à laquelle personne ne s'attendait et qui pourrait faire remonter les prix", a-t-il déclaré. Le prix du Brent a augmenté vendredi de 2% à 83,55 dollars le baril. Il affiche une hausse de plus de 8% depuis le début de l'année. MESSAGE DE COHÉSION Les pays membres de l'Opep+ ont annoncé leurs baisses séparément et le groupe a ensuite publié un communiqué confirmant la réduction totale de 2,2 millions de bpj. L'agence de presse saoudienne SPA a rapporté que les réductions seraient ajustées en fonction des conditions du marché. "La décision envoie un message de cohésion et confirme que le groupe n'est pas pressé de rétablir les volumes d'approvisionnement, ce qui laisse penser que lorsque cela se produira, ce sera graduel", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note. Parmi les autres membres, l'Irak a fait savoir qu'il maintiendrait la baisse de sa production de pétrole de 220.000 bpj jusqu'en juin, les Emirats arabes unis (EAU) de 163.000, le Koweït de 135.000, l'Algérie de 51.000 et Oman de 42.000. Le Kazakhstan a également confirmé qu'il poursuivrait sa baisse volontaire de 82.000 bpj jusqu'au deuxième trimestre. L'Opep+ a mis en oeuvre une série de baisses de la production depuis la fin 2022 pour soutenir le marché face à l'augmentation de la production des États-Unis et d'autres producteurs non membres et aux inquiétudes concernant la demande alors que les principales économies sont confrontées à des taux d'intérêt élevés. Les prix du pétrole sont restés soutenus en raison des tensions géopolitiques croissantes liées aux attaques des Houthis du Yémen en mer Rouge, malgré les inquiétudes sur la croissance économique et les taux d'intérêt élevés. La semaine dernière, des sources ont déclaré à Reuters que l'Opep+ envisagerait d'étendre les réductions de la production de pétrole au deuxième trimestre, l'une d'entre elles estimant qu'il s'agissait d'une éventualité "probable". Les perspectives de demande de pétrole sont incertaines pour cette année. L'Opep s'attend à une nouvelle année de croissance relativement forte de la demande de 2,25 millions de bpj, tirée par l'Asie, tandis que l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une croissance beaucoup plus lente de 1,22 million de bpj. (Reportage Maha El Dahan à Dubaï, Alex Lawler à Londres, Vladimir Soldatkin à Moscou, avec Ahmad Ghadda, rédigé par Yousef Saba ; version française Claude Chendjou et Kate Entringer)