Pétrole : déficit attendu au quatrième trimestre selon l'AIE

Pétrole : déficit attendu au quatrième trimestre selon l'AIE













Crédit photo © Reuters

par Natalie Grover et Alex Lawler LONDRES (Reuters) - La prolongation des coupes volontaires de production de pétrole par l'Opep+ jusqu'à la fin de l'année va conduire à un déficit important sur le marché au cours du quatrième trimestre, a estimé mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE) en maintenant sa prévision de croissance de la demande pour cette année et l'an prochain. L'Opep et ses alliés, réunis sous l'appellation Opep+, ont commencé à réduire leur offre en 2022 pour soutenir les cours du brut. Le baril de Brent a dépassé cette semaine le seuil de 90 dollars pour la première fois cette année après l'annonce d'une prolongation des réductions de production par l'Arabie saoudite et la Russie jusqu'à la fin 2023. Jusqu'ici, la réduction de l'offre des membres de l'Opep+ de plus de 2,5 millions de barils par jour depuis le début de l'année a été compensée par une production supérieure des autres pays producteurs non membres de l'alliance, dont les Etats-Unis, le Brésil et l'Iran, souligne l'AIE dans son rapport mensuel. "Mais à partir de septembre, la perte de production de l'Opep+ entraînera un déficit important de l'offre au cours du quatrième trimestre", a déclaré l'agence. (Reportage Natalie Grover et Alex Lawler à Londres; Blandine Hénault pour la version française)