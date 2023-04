Pétrole: Accord pour une reprise des exportations du Kurdistan irakien vers la Turquie

Pétrole: Accord pour une reprise des exportations du Kurdistan irakien vers la Turquie













Crédit photo © Reuters

par Rowena Edwards LONDRES (Reuters) - Le gouvernement fédéral irakien et le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) sont parvenus à un protocole d'accord en vue de la reprise dans la semaine des exportations de pétrole vers la Turquie, a déclaré dimanche un porte-parole du GRK. Dans le cadre de cette accord, Bagdad adressera une lettre à la Turquie pour demander une reprise des flux de brut. Ankara a cessé depuis le 25 mars de pomper environ 450.000 barils par jour de brut irakien qui passaient par un oléoduc reliant la zone frontalière de Fish-Khabur, dans l'extrême nord-ouest de la région semi-autonome du Kurdistan, au port turc de Ceyhan le 25 mars, après une décision de justice en faveur du gouvernement fédéral irakien. Bagdad avait fait valoir que la Turquie avait enfreint un accord en autorisant le gouvernement régional du Kurdistan à exporter du pétrole vers Ceyhan sans son consentement. "À la suite de plusieurs réunions entre le GRK et le gouvernement fédéral, un accord initial a été conclu pour reprendre les exportations de pétrole via Ceyhan cette semaine", écrit Lawk Ghafuri, responsable des relations avec les médias étrangers pour le GRK, dans un message publié sur Twitter. "Cet accord restera en vigueur jusqu'à ce que le projet de loi sur le pétrole et le gaz soit approuvé par le Parlement irakien", a ajouté Lawk Ghafuri. L'accord stipule que les exportations de pétrole du nord de l'Irak seront effectuées conjointement par la société publique irakienne SOMO et le ministère des ressources naturelles du gouvernement régional du Kurdistan, ont déclaré des sources à Reuters samedi. Cette reprise des flux de brut devra encore être approuvée par la Turquie. "Une lettre de demande de reprise des flux de pétrole sera envoyée par Bagdad à Ankara", a déclaré dimanche à Reuters un responsable du gouvernement régional du Kurdistan. (Reportage Rowena Edwards; version française Claude Chendjou)