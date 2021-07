Petkovic à Bordeaux, Varane se rapproche de Manchester United

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Sélectionneur de la Suisse avec qui il a atteint les quarts de finale de l'Euro cet été, Vladimir Petkovic a signé aujourd'hui un contrat de trois ans avec les Girondins de Bordeaux. Il a réussi à se libérer de son contrat avec la fédération suisse pour succéder à Jean-Louis Gasset dès ce dimanche pour le dernier match de préparation des Bordelais contre Troyes. Dans le dossier Raphaël Varane, un accord de principe a officiellement été trouvé entre le Real Madrid et Manchester United. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le défenseur de 28 ans ne devienne un Red Devil, avec une indemnité de transfert d'environ 45 millions d'euros. Les autres grosses signatures de la journée sont l'arrivée de Mamadou Sakho à Montpellier pour trois ans et le jeune hollandais Donyell Malen qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund pour les cinq prochaines années.