Petite hausse en vue à Wall Street, l'Europe hésite

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse prudente tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé vendredi à mi-séance, effaçant la tentative de rebond de la matinée face à de multiples sources d'incertitudes avant un nouvel indicateur sur la situation économique américaine. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de quelque 0,15%. À Paris, le CAC 40 perd 0,54% à 6.458,46 à 11h27 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,1% et à Londres, le FTSE prend 0,14%.

Le FTSEurofirst 300 recule de 0,17% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,28%. Le Stoxx 600 abandonne 0,16%, et après avoir perdu 0,95% jeudi, l'indice européen de référence se dirige vers une performance hebdomadaire négative, de l'ordre de 0,55%.

Après un rebond initial, la plupart des places boursières passe dans le rouge, signe que les craintes relatives à la hausse de l'inflation, au rythme de la reprise économique et à l'évolution de la pandémie demeurent malgré les commentaires des responsables de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne sur leur soutien à la reprise.

"Les cas de COVID-19 sont en forte hausse et l'impact sur l'économie pourrait s'avérer plus considérable que prévu", ont écrit les analystes de MUFG dans une note.

La confirmation du ralentissement de l'inflation dans la zone euro à 1,9% en juin sur un an après 2,0% en mai n'a pas eu d'effet sur la tendance.

La publication des ventes au détail aux Etats-Unis, à 12h30 GMT, pour le mois de juin pourrait potentiellement avoir plus d'impact. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

A la Bourse de New York, Intel gagne 1% en avant-Bourse après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles le géant américain serait en discussions pour racheter le fabricant de puces GlobalFoundries pour 30 milliards de dollars.

VALEURS EN EUROPE

L'indice Stoxx des transports et loisirs reprend 1,52% après avoir enchaîné quatre séances dans le rouge en raison des craintes entourant le variant Delta.

Accor gagne 1,96%, Lufthansa 2,42% tandis que Unibail-Rodamco-Westfield (+1,95%) est soutenu par un changement de recommandation de HSBC à l'achat.

A l'inverse, le secteur des ressources de base, celui des banques ou encore de l'automobile perdent de 0,39% à 1,38%.

A Paris, les géants du luxe LVMH (-1,82%), Kering (-1,72%) et Hermes (-1,93%) figurent parmi les plus fortes baisses du jour, de même que ArcelorMittal (-2,52%) et TechnipFMC (-4,24%).

Entre la morosité du marché et des prises de bénéfices, le britannique Burberry et le suisse Richemont abandonnent 4,18% et 2,01% respectivement en dépit de bons résultats trimestriels.

Ericsson chute de 7,48% après la publication d'un bénéfice d'exploitation trimestriel inférieur aux attentes avec la baisse de l'activité en Chine continentale.

TAUX Le sentiment d'aversion au risque se traduit par un retour sur les emprunts d'Etat en Europe, avec par conséquence une baisse des rendements de référence: celui du Bund allemand à dix ans cède près de deux points de base pour revenir sous -0,35%, au plus bas depuis fin mars, et celui de l'OAT de même échanges plus de deux points à -0,013%.

La tendance est autre sur le marché américain, où le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,7 points à 1,3238%, après avoir chuté d'environ douze points de base sur les deux dernières séances en réaction aux commentaires du président de la Réserve fédérale sur le caractère transitoire de l'inflation.

CHANGES L'indice mesurant les variations de la devise américaine face à un panier de référence gagne tout juste 0,1%.

L'euro revient ainsi autour de 1,1803, soit un recul de 0,08%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule légèrement et devrait d'enregistrer une baisse sur l'ensemble de la semaine face aux craintes d'une augmentation de la production après des informations sur un compromis à ce sujet entre l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis.

Le Brent cède 0,12% à 73,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,03% à 71,63 dollars.

(Reportage Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)