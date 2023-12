Petite baisse à Wall Street où la prudence prévaut

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Bourse fini sur une note négative lundi à New York où la prudence s'est imposée avant la publication d'indicateurs clés dont la teneur rejaillira sur la prochaine décision de politique monétaire, prévue dans moins de dix jours. L'indice Dow Jones a cédé 0,11%, ou 41,06 points, à 36.204,44 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -24,85 points, soit 0,54% à 4.569,78 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -119,54 points (0,84%) à 14.185,494. Après la séance de vendredi, qui a propulsé le S&P 500 à un plus haut depuis le début de l'année écouragé par des déclarations de Jerome Powell, l'attentisme s'est réinvité sur les marchés avant le résultat, mercredi, de l'enquête ADP. Aux valeurs, on notera le recul de plusieurs poids lourds de la cote, à l'image de Microsoft ou encore d'Apple, qui ont fini en baisse. Contre la tendance, Uber a fini en hausse après l'annonce de son intégration le 18 décembre prochain au S&P 500.