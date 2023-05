Peter Orszag nouveau directeur général de Lazard, Kenneth Jacobs devient président exécutif

par Lananh Nguyen NEW YORK (Reuters) - Peter Orszag, banquier passé par la Maison Blanche, va prendre la direction générale de Lazard Ltd à compter du 1er octobre, a annoncé le groupe, succédant à Kenneth Jacobs, en poste depuis quatorze ans, qui va devenir le président exécutif du groupe. Peter Orszag, qui a rejoint Lazard en 2016, a auparavant travaillé pour Citigroup Inc et a également été directeur du Bureau de la gestion du budget sous la présidence de Barack Obama en 2009-2010. Il dirige actuellement la branche de conseils financiers de Lazard. Lorsqu'il prendra le poste de directeur général, Peter Orszag entend supprimer ce rôle et réattribuer ses fonctions actuelles à d'autres personnes au sein de l'entreprise, a-t-il indiqué dans une lettre adressée aux plus de 3.400 employés de Lazard. "Nous devrions viser plus haut", a-t-il écrit. Lazard est passé de la 9e à la 7e place cette année dans le classement des banques pour leurs activités de conseil en transactions au premier trimestre, selon Refinitiv. Le changement à la tête de Lazard intervient alors que la banque a fait état de pertes surprises pour le premier trimestre. L'actuel directeur général Kenneth Jacobs a alerté en avril sur des perspectives incertaines pour le reste de l'année et a prévu de réduire de 10% les effectifs de l'entreprise. La nomination de Peter Orszag est la dernière annonce en date d'une série de changements à la tête des banques. La semaine dernière, Morgan Stanley a annoncé la démission de James Gorman de son poste de directeur général dans les 12 prochains mois, après 13 années à la tête de la banque. En France, Slawomir Krupa a pris mardi les rênes de Société générale où il succède à Frédéric Oudéa, en poste durant 15 ans. (Reportage Lananh Nguyen; version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)