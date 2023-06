Perquisitions au siège du comité d'organisation des JO 2024

PARIS (Reuters) - Le siège du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 (Cojop) a fait l'objet mardi de perquisitions par la police en lien avec des enquêtes sur des soupçons de favoritisme et de détournements de fonds publics, a déclaré le Parquet national financier (PNF). Une enquête, ouverte en 2017, porte sur "des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, favoritisme et recel de favoritisme visant plusieurs marchés passés notamment par le Cojop", indique le PNF. La deuxième, lancée en 2022, porte quant à elle sur "des chefs de prise illégale d'intérêts, favoritisme et recel de favoritisme portant sur plusieurs marchés passés par le Cojop et la Solideo, suite à un contrôle de l'Agence française anticorruption". "Paris 2024 coopère totalement avec les enquêteurs pour faciliter leur enquête", a dit un porte-parole de Paris 2024 après la fin des perquitisions. "Pour garantir la transparence et la probité des plusieurs centaines de contrats qui ont été accordés, Paris 2024 a adopté des procédures très strictes et a mis sur pied un comité d'éthique ainsi qu'un comité d'audit pour surveiller ses activités." Le budget total des Jeux Olympiques de Paris 2024 a atteint 8,8 milliards d'euros, après un budget initial estimé à 6,6 milliards d'euros en 2017. Ces perquisitions interviennent alors que la Commission exécutive du CIO doit se réunir mardi pour faire le point sur les préparatifs, à un peu plus d'un an des JO de Paris. Les Jeux olympiques se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024 et les Jeux paralympiques, du 28 août au 6 septembre 2024. Ce n'est pas la première fois qu'un comité d'organisation des JO fait l'objet d'une enquête. Les procureurs japonais ont entamé des poursuites judiciaires contre plusieurs entreprises locales soupçonnées d'avoir truqué des appels d'offres liés aux Jeux olympiques de Tokyo 2020. (Reportage par Julien Pretot, rédigé par Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)