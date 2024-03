Perquisitions à la mairie de Paris après le voyage d'Hidalgo à Tahiti

PARIS (Reuters) - La police procède depuis mardi matin à des perquisitions dans les locaux de la mairie de Paris dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en novembre pour prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics relative à un voyage d'Anne Hidalgo en Polynésie française, a-t-on appris de source judiciaire. "Cette ouverture d’enquête fait suite à une plainte d’une association anticorruption (AC !) adressée au parquet de Paris, qui s’est dessaisi au profit du PNF (Parquet national financier), ainsi que de plusieurs signalements d’élus du conseil de Paris ou de la région Ile-de-France", a déclaré cette source à Reuters. Les perquisitions sont menées par des enquêteurs de la BRDE (Brigade de répression de la délinquance économique), a-t-elle ajouté. L'enquête du PNF porte sur un voyage de trois semaines d'Anne Hidalgo l'automne dernier en Polynésie française. A lire aussi... La maire de Paris est accusée d'avoir profité de ce déplacement à Tahiti, justifié notamment par une visite du site olympique de surf pour les JO 2024, pour effectuer une visite personnelle, une accusation qu'elle a qualifiée par la suite "d'instrumentalisation". Anne Hidalgo n'avait pu se rendre sur le site de surf, où elle avait été remplacée par son adjoint aux Sports. Dans un avis publié en novembre dernier, la commission de déontologie a déclaré que la maire de Paris avait "réalisé un déplacement à titre professionnel en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie financé par la collectivité parisienne du 16 au 21 octobre 2023 matin ainsi qu’un voyage à titre privé du 21 octobre après-midi au 5 novembre 2023 pris en charge sur ses deniers personnels", estimant que "ces déplacements sont réguliers sur le plan déontologique". Les Jeux olympiques de Paris ont lieu du 26 juillet au 11 août prochains. (Julien Prétot, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)