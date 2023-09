Perquisition dans les bureaux de Volkswagen en lien avec les salaires des comités d'entreprise

Perquisition dans les bureaux de Volkswagen en lien avec les salaires des comités d'entreprise













Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Des procureurs ont mené mercredi des perquisitions dans quatre sites de Volkswagen en raison d'allégations de salaires excessifs versés aux membres du comité d'entreprise, a déclaré mercredi le bureau du procureur de Braunschweig. Les perquisitions ont été motivées par le fait que les salaires versés aux membres du comité d'entreprise violeraient l'interdiction de traitement préférentiel prévue par la loi sur les comités d'entreprise, a déclaré un porte-parole du bureau du procureur de Braunschweig. Les perquisitions ont eu lieu mardi et ont inclus les bureaux de Volkswagen à son siège de Wolfsburg, a précisé le porte-parole. Volkswagen a déclaré coopérer avec les procureurs. L'agence de presse DPA a été la première à faire état de l'enquête. (Reportage Ilona Wissenbach, rédigé par Kirsti Knolle, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)