Perquisition au siège moscovite de la fondation anti-corruption de Navalny

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les autorités russes ont effectué jeudi une perquisition dans les bureaux moscovites de la fondation FBK de l'opposant russe Alexeï Navalny et saisi plusieurs ordinateurs.

Navalny et son entourage ont affirmé que l'opération était liée au refus de l'opposant de détruire une vidéo d'investigation sur des allégations de corruption visant le Premier ministre Dmitri Medvedev et l'oligarque et milliardaire Alicher Ousmanov. Cette vidéo, diffusée en mars 2007, a été vue plus de 32 millions de fois sur les réseaux sociaux.

Un tribunal a ordonné il y a deux ans de détruire toute référence à ces allégations dans cette vidéo. Alexeï Navalny a redit jeudi qu'il n'entendait pas se soumettre à cette injonction.

Une enquête a été ouverte en août dernier pour blanchiment d'argent contre la fondation de Navalny, qui dénonce la corruption dans les hautes sphères gouvernementales.

L'opposant, qui n'a pas été autorisé à se porter candidat à l'élection présidentielle de 2018, devait présenter ce jeudi une émission sur sa chaîne de télévision en ligne.

Le ministère russe de la Justice a formellement classé en octobre dernier la fondation anti-corruption de Navalny comme un "agent étranger", ce qui signifie qu'elle est soumise à une surveillance renforcée.

(Rédaction de Moscou, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)