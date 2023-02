Pérou : Pas d'accord au Congrès sur la tenue d'élections anticipées

LIMA, 2 février (Reuters) - Le Congrès péruvien a rejeté mercredi une proposition visant à convoquer des élections générales en décembre 2023, malgré la vague de contestation violente qui secoue le pays depuis la destitution et l'arrestation de l'ancien dirigeant Pedro Castillo en décembre. Les parlementaires doivent désormais étudier une autre proposition concernant la tenue d'élections anticipées, une des principales revendications des manifestants. Le Congrès est toutefois profondément divisé et trouver un accord pourrait s'avérer difficile. Les manifestants réclament de nouvelles élections, la dissolution du Congrès, le départ de la présidente Dina Boluarte - au pouvoir depuis à peine plus d'un mois - et la libération de Pedro Castillo. L'ancien président péruvien a tenté un coup de force le 7 décembre face à l'hostilité du Parlement et a été arrêté par l'armée pour "rébellion" et "conspiration". Depuis lors, le Pérou est le théâtre de protestations violemment réprimées. Au moins 48 personnes sont mortes en marge des manifestations. (Reportage Alexander Villegas, rédigé par Sarah Morland; version française Camille Raynaud)