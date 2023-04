Pérou : Nomination surprise de nouveaux ministres par la présidente Boluarte

LIMA, 23 avril (Reuters) - La présidente péruvienne Dina Boluarte a annoncé dimanche à la surprise générale la nomination de quatre nouveaux ministres à la Justice, à l'Education, au Travail et au Commerce extérieur alors que le Pérou est confronté depuis des années à des dissensions politiques. Arrivée à la tête du pays en décembre, Dina Boluarte a fait l'annonce du remaniement ministériel lors d'une cérémonie retransmise à la télévision publique dimanche, le jour de l'arrivée à Lima de l'ancien président Alejandro Toledo après son extradition par les Etats-Unis. Dina Boluarte a nommé Daniel Maurate ministre de la Justice, Antonio Varela ministre du Travail, Magned Marquez ministre de l'Education et Juan Carlos Mathews ministre du Commerce extérieur. (Reportage Marco Aquino, version française Matthieu Protard)