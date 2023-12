Pérou: La cour constitutionnelle ordonne la libération de l'ex-président Fujimori

Pérou: La cour constitutionnelle ordonne la libération de l'ex-président Fujimori













Crédit photo © Reuters

LIMA (Reuters) - La cour constitutionnelle du Pérou a ordonné la libération de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, qui purge une peine de 25 ans de prison pour corruption et atteintes aux droits de l'homme, selon un document judiciaire publié mardi. L'ancien président élu en 1990 a bénéficié d'une grâce présidentielle en 2017, mais la Cour inter-américaine des droits de l’homme s'est régulièrement prononcée contre la libération d'Alberto Fujimori. La cour constitutionnelle a ordonné la libération immédiate de l'ancien président de son centre de détention. Alberto Fujimori a été condamné pour le massacre de 25 personnes en 1991 et 1992 alors que son gouvernement luttait contre la guérilla du Sentier lumineux. (Marco Aquino; version française par Zhifan Liu)