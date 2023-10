Pernod Ricard vise une croissance annuelle de ses ventes malgré un faible 1er trimestre

PARIS (Reuters) - Pernod Ricard a dit viser jeudi une croissance annuelle de son chiffre d'affaires en dépit d'un recul de ses ventes sur le premier trimestre lié à un ralentissement aux Etats-Unis et en Chine. A la Bourse de Paris, l'action du groupe de vins et spiritueux grimpe de 3,59% à 164,30 euros vers 08h00 GMT, en tête du CAC 40 qui recule au même moment de 1,15%. Lors du premier trimestre, le chiffre d'affaires de Pernod Ricard s'est établi à 3,042 milliards d'euros, en repli de 8% et de 2% en données internes. En Chine et aux Etats-Unis, les ventes ont reculé de 8% sous l'effet d'une base de comparaison défavorable. La demande chinoise reste "modérée" dans un contexte macroéconomique "difficile" et le marché américain connaît une normalisation après un bond de la demande à la sortie de la pandémie de COVID-19. Pernod Ricard avait déjà prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au premier trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu, en raison du ralentissement dans ces deux marchés. Dans une note, les analystes de JPMorgan soulignent que le repli aux Etats-Unis et en Chine est conforme aux attentes. Le PDG du groupe, Alexandre Ricard, a dit s'attendre à une amélioration au cours de l'année, avec des perspectives favorables sur les quatre marchés clés - les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et le "travel retail". Le dirigeant a ajouté être "confiant dans notre capacité à délivrer une croissance diversifiée du chiffre d’affaires sur l’exercice 2023/24". Le groupe a aussi réitéré ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d’une fourchette comprise entre +4% et +7%. Plusieurs analystes s'interrogent toutefois sur les perspectives de la Chine. "La grande incertitude concerne la Chine", souligne Trevor Stirling, analyste chez Bernstein. Les performances de Pernod Ricard devraient s'améliorer dans le pays avec une base de comparaison plus favorable mais il est difficile de dire dans quelle mesure l'environnement économique va aller mieux, souligne-t-il. "Nous continuons à voir des risques à la baisse pour nos prévisions pour l'exercice 2023-2024 alors que nous prévoyons une reprise solide au second semestre, ce qui pourrait s'avérer optimiste étant donné l'incertitude actuelle sur la perspective de croissance de l'industrie aux Etats-Unis et en Chine", observent pour leur part les analystes de JPMorgan. Dans un entretien à Reuters, la directrice financière de Pernod Ricard, Hélène de Tissot, a indiqué que le groupe avait observé une amélioration de la consommation en Chine en septembre mais jugé qu'il était trop tôt pour dire si cette tendance était durable. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Dominique Vidalon, édité par Jean-Stéphane Brosse)