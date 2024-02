Pernod Ricard vise un CA "globalement stable" pour son exercice 2023/24

PARIS, 15 février (Reuters) - Pernod Ricard a annoncé jeudi viser un chiffre d'affaires globalement stable sur l'exercice en cours, après un premier semestre difficile, misant sur une amélioration de la demande sur les marchés clés de la Chine et des Etats-Unis au second semestre. Le groupe, qui possède le cognac Martell, le champagne Mumm et la vodka Absolut, a déclaré qu'une discipline très stricte sur les frais de structure favoriserait l'expansion de la marge, avec une croissance à un chiffre ("low single digit") du résultat opérationnel courant (ROC) pour l'ensemble de l'année. Pernod Ricard a fait état au premier semestre de son exercice 2023/24 d'un chiffre d'affaires en recul de 3% à 6,59 milliards d'euros. Le ROC a affiché une décroissance interne de 3% à 2,14 milliards d'euros. Les analystes anticipaient un recul en organique de 2,9% pour le chiffre d'affaires et de 5,1% pour le ROC. L'exercice fiscal de Pernod Ricard a débuté le 1er juillet. (Reportage Dominique Vidalon, version française Kate Entringer)