Pernod Ricard veut conquérir les palais chinois avec un whisky fabriqué localement

Crédit photo © Reuters

par Casey Hall et Emma Rumney SHANGHAI (Reuters) - Pernod Ricard a lancé mardi en Chine son whisky premier malt The Chuan, premier produit issu de sa distillerie locale située dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays. Le whisky de Pernod Ricard sera distribué dans tout le pays à partir de mercredi, au prix de 888 yuans la bouteille (114,93 euros). Selon Alexandre Ricard, PDG du groupe français de spiritueux, le marché chinois est actuellement "au ralenti, d'un point de vue contextuel", mais il demeure prometteur malgré le ralentissement économique actuel grâce au développement de sa classe moyenne et à des marges de développement importantes pour les liqueurs internationales. "Les consommateurs chinois sont en train de développer un goût pour divers profils de spiritueux, en particulier les whiskies", a déclaré le PDG. "Nous pensons que le potentiel est très important pour les dix prochaines années." Le groupe "répond ainsi à l’enthousiasme grandissant des consommateurs chinois et à leurs goûts de plus en plus diversifiés", déclare Jérôme Cottin-Bizonne, directeur général de Pernod Ricard Chine, dans un communiqué. Pernod n'est pas le seul acteur mondial du secteur des spiritueux à augmenter sa production de whisky en Chine. Diageo, son principal rival, ouvrira également ce mois-ci une distillerie de single malt d'une valeur de 75 millions de dollars, en construction depuis 2021. Il existe 30 à 50 distilleries de whisky en Chine, a expliqué Alexandre Ricard, la plupart encore en construction. Pernod s'est donné pour mission de détrôner Diageo et de devenir le premier fabricant mondial de spiritueux et la conquête des marchés émergents est essentielle à cette stratégie. La Chine est le plus grand marché de spiritueux au monde mais il est actuellement presque entièrement dominé par l'alcool local, le baijiu. Les spiritueux internationaux représentent 3% du marché total des boissons alcoolisées en Chine, dont la taille représente trois fois et demi celle des Etats-Unis, ont déclaré les dirigeants de Diageo lors d'une conférence investisseurs. "C'est un marché énorme (...) et nous n'avons même pas commencé à y pénétrer", a déclaré aux investisseurs John O'Keeffe, responsable de la région Asie-Pacifique chez Diageo. Le whisky est une catégorie en croissance rapide, le marché chinois des whiskies atteignant 2,3 milliards de dollars en 2022, selon Euromonitor International, qui estime qu'il atteindra 6,7 milliards de dollars d'ici à 2027, soit une croissance annuelle de plus de 20%, contre 4% à l'échelle mondiale. Selon Allison Malmsten, directrice de la recherche chez Daxue Consulting, les consommateurs chinois de baijiu vieillissent et la production diminue, laissant la place pour d'autres spiritueux. "Environ la moitié des buveurs de whisky chinois appartiennent à la génération Z, près de 90% sont des hommes, ils sont généralement éduqués et de classe supérieure", a détaillé Allison Malmsten, ajoutant que les bars à whisky qui apparaissent dans les villes chinoises sont "bondés de jeunes gens". (Reportage Casey Hall, version française Corentin Chappron)