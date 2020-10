Pernod Ricard table sur un retour de la croissance des ventes au S2 2020-2021

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Pernod Ricard a dit jeudi espérer renouer avec la croissance de ses ventes au second semestre de son exercice 2020-2021 après un premier trimestre marqué par une amélioration séquentielle de ses ventes.

Le chiffre d'affaires sur cette période est ressorti à 2,236 milliards d'euros, en décroissance interne de 6%, toujours affecté par le plongeon de l'activité "travel retail" - les ventes dans les aéroports - en raison de la pandémie de coronavirus.

En revanche, Pernod Ricard dit observer une activité toujours résistante du off-trade aux Etats-Unis et en Europe et une "réouverture partielle" du on-trade, qui correspond aux ventes dans les bars et restaurants.

"Notre premier trimestre est encourageant. Le chiffre d’affaires reste en déclin mais l’activité a fortement rebondi par rapport au trimestre précédent", a commenté dans un communiqué le PDG Alexandre Ricard.

Le deuxième trimestre de l'exercice 2020-21 devrait être encore fortement affecté par le COVID-19, mais le groupe devrait renouer avec la croissance au second semestre, indique encore Pernod Ricard qui ne communique pas de prévisions chiffrées pour l'ensemble de son exercice.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)